Экономика
ВедомостиWSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ведомство подозревает компанию в завышении отчетности по продажам для сокрытия финансовых проблем.
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Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Общество
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
RT на русском 06:14
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Гаджеты
TCL представила 100-дюймовый телевизор 100X6C за $11 385. И это дешево
Компания TCL представила в Китае новинку — 100-дюймовый Smart TV 100X6C.
iXBT.com 06:56
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК 02 ноября в 10:04
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Летевший из Петербурга в Узбекистан самолет экстренно сел в Самаре
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч, совершил внеплановую посадку в Самаре.
Известия 06:32
Финансы
«Газпром» остается самой недооцененной компанией в России и в мире
Пожалуй, "Газпром" остается самой недооцененной компанией не только в России, но и в мире.
Finam.Ru 04:00
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру вчера в 09:24
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Известия вчера в 22:45
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина
Газета.Ru 07:41
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Гаджеты
Статистика разгона Core i9-9900KS: не отлично, но и не ужасно
Известный магазин Silicon Lottery, который предлагает покупателям процессоры с гарантированным разгонным потенциалом, вчера начал продажи недавно анонсированных Core i9-9900KS — ограниченной серии LGA 1151-восьмиядерников, способной в номинальном режиме работать на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра.
3DNews 04:35
Технологии
Как выявить слежку за смартфоном, рассказали эксперты
Специалисты из сферы информационной безопасности рассказали, что большинство современных приложений на смартфонах собирают информацию о владельцах, которая после поступает к разработчикам.
Народные новости 00:43
Армия и оружие
В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста
Турецкая армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации провели операцию по нейтрализации самого разыскиваемого в Турции террориста.
Lenta.ru 02:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 вчера в 04:11
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13