Экономика
ВедомостиWSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ведомство подозревает компанию в завышении отчетности по продажам для сокрытия финансовых проблем.
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Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери
В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнаёт родных.
News.ru 00:51
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Авто
Alfa Romeo может отказаться от выпуска спорткаров
Итальянский автопроизводитель откажется от разработки двух новых спортивных моделей, но добавит в линейку кроссоверы.
SpeedMe 01 ноября в 08:00
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
Как ожидается, юрист ответит на вопросы членов Конгресса от Республиканской партии по поводу скандального разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Росбалт 00:59
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда 02 ноября в 16:35
Происшествия
Под Саратовом провалились под лед двое детей. Один мальчик утонул
FreeNews-Volga вчера в 11:25
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03
Общество
Выросшие в пассажирском поезде огромные грибы удивили пользователей интернета
Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал на своей странице фотографию из украинского пассажирского поезда, в котором растут грибы.
Lenta.ru 04:04
Шоу-бизнес
Вера Брежнева предстала перед фанатами в латексном костюме
Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором исполнила танец перед зеркалом в черном костюме из латекса и маске женщины-кошки.
Волга-Медиа 01:47
Кино
Рецензия на сериал «Темные начала» с Джеймсом Макэвоем
5 ноября стартует сериал "Темные начала" — экранизация одноименной фэнтези-трилогии Филипа Пулмана.
Газета.Ru 04:46
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02 ноября в 01:21
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Космос
Снимки Большого Магеланового облака поразят воображение
NASA опубликовало новые снимки карликовой галактики, известной как Большое Магеланово облако (БМО).
Профиль 00:53
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° вчера в 07:57
Политика
В Турции изучают предложение России о поставках истребителей
RT на русском 04:31
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Футбол
«Лацио» вырвал победу над «Миланом»
«Лацио» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 2:1.
ProstoProSport вчера в 16:40
Политика
Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»
Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретения семейством Луценко недвижимости в Лондоне, замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Rusvesna.su 02:36
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно
Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
В Омске пострадали семь человек в ДТП с автобусом
Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля и автобуса в Омске.
Газета.Ru 00:24
Общество
В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей
В Федеральной службе судебных приставов сообщили о рекордном иске о компенсации морального ущерба: некий истец в Оренбургской области потребовал с ведомства 100 триллионов рублей за якобы нанесенный ему службой судебных приставов моральный вред.
Российская газета 04:39