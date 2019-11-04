Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ведомство подозревает компанию в завышении отчетности по продажам для сокрытия финансовых проблем.

WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

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