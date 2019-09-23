Энергетика
Российская газетаWSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»
По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:45
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».
Lenta.ru 14:00
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU 12:13
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
РБК 21 сентября в 14:18
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Общество
Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена»
WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.
Игромания.ру 13:27
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи пришла на модный показ в прозрачной блузе
На показ своих друзей, итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, звезда пришла в белом брючном костюме и прозрачно блузе.
Lisa.ru 11:45
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
В Англии двое сели в тюрьму за размещение посмертных фотографий Салы
Спорт-Экспресс 13:55
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Кино
Вышел второй трейлер продолжения «Холодного сердца»
Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце».
News.ru 10:52