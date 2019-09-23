Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.

WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы

Экономика Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.

Происшествия У координатора омского штаба Навального прошли обыски У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Футбол Севилья — Реал 0:1 Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.

Политика Украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ По словам парламентария, Украина откажется от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, так как страна столкнулась с игнорированием ее интересов.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Общество Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.

Политика Трамп и Джонсон договорились о заключении торговой сделки Британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп пришли к соглашению о заключении двусторонней торговой сделки, сообщает The Sun.

Экономика Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

Культура Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы» Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Политика Министр культуры Украины отказался отменять закон о языке Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отказался вносить какие-либо изменения в принятый при Порошенко закон об украинском языке.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Политика В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Футбол ПСВ и «Аякс» победителя не выявили В центральном матче 7 тура чемпионата Голландии встречались лидеры и главные претенденты на победу в первенстве – ПСВ и "Аякс".

Происшествия В Киеве загорелись девять заполненных бензовозов В Киеве на автостоянке загорелись девять цистерн с топливом.

Политика Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москву» с сыном 27-летняя Оксана Воеводина вместе с сыном живет в подмосковном доме, который ей купил Мухаммад V. Знатный малазиец не выходит с женой на связь, а сына видел только по фото.

Армия и оружие Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал» Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.