Энергетика
Российская газетаWSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
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WSJ: ремонт подвергшихся атаке месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев
Ведомостивчера в 20:31
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Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:08
Футбол
«Интер» уверенно переиграл «Милан» в миланском дерби
Красная весна 21 сентября в 18:18
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Общество
Часть мельницы-памятника напротив вокзала в Екатеринбурге выставили на продажу за 97,5 млн рублей
Одно из зданий памятника архитектуры «Мельница Борчанинова-Первушина» на улице Челюскинцев продают.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:21
Общество
Невесты в России «постарели» на 8 лет
Газета.Ru вчера в 20:45
Происшествия
У координатора омского штаба Навального прошли обыски
У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:39
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Футбол
Севилья — Реал 0:1
Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Политика
Украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ
По словам парламентария, Украина откажется от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, так как страна столкнулась с игнорированием ее интересов.
NewInform 21 сентября в 04:50
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Общество
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Политика
Трамп и Джонсон договорились о заключении торговой сделки
Британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп пришли к соглашению о заключении двусторонней торговой сделки, сообщает The Sun.
Газета.Ru 00:45
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Культура
Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»
Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru 21 сентября в 12:01
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Политика
Министр культуры Украины отказался отменять закон о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отказался вносить какие-либо изменения в принятый при Порошенко закон об украинском языке.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.
REGNUM вчера в 14:00
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол
ПСВ и «Аякс» победителя не выявили
В центральном матче 7 тура чемпионата Голландии встречались лидеры и главные претенденты на победу в первенстве – ПСВ и "Аякс".
Вести.Ru вчера в 13:10
Происшествия
В Киеве загорелись девять заполненных бензовозов
В Киеве на автостоянке загорелись девять цистерн с топливом.
Lenta.ru вчера в 20:15
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Политика
Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом
На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москву» с сыном
27-летняя Оксана Воеводина вместе с сыном живет в подмосковном доме, который ей купил Мухаммад V. Знатный малазиец не выходит с женой на связь, а сына видел только по фото.
ТВ Центр 20 сентября в 04:30
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Хоккей
Меньшиков и Акользин дисквалифицированы на два матча
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.
Sport24.ru вчера в 03:28