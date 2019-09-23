Энергетика
Российская газетаWSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
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WSJ: ремонт подвергшихся атаке месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев
Ведомостивчера в 20:31
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу допускает отмену обязательного призыва в армию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России может быть отменен.
Инфорос вчера в 04:37
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
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Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Армия и оружие
Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.
RT на русском вчера в 19:55
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
В России идет работа над шестым поколением истребителей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.
РИА Новости 01:36
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Футбол
ПСВ и «Аякс» победителя не выявили
В центральном матче 7 тура чемпионата Голландии встречались лидеры и главные претенденты на победу в первенстве – ПСВ и "Аякс".
Вести.Ru вчера в 13:10
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Культура
Noize MC, Иван Дорн и «Чайф»: как прошел фестиваль SKAZ.KA
Концертные выступления открыли Сергей Мазаев и "Моральный кодекс", а хедлайнером феста стала группа "Чайф".
Реальное время вчера в 00:00
Экономика
Сахалинцы и курильчане задолжали за мусор 91 миллион рублей
Ситуация с платой за мусор, подчеркнул он, не является каким-то исключением из правил — новые платежи в регионе и России вообще стартуют с достаточно низких позиций.
Сахалин.Инфо 02:00
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru вчера в 11:19
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ
Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
Life.ru вчера в 13:45
Интернет
Эксперты назвали самые небезопасные пароли
Эксперты компании Avira, специализирующаяся на безопасности в киберсфере, назвали сочетание из букв и цифр в качестве пароля к учетным записям, сообщает РИА Новости.
UfacityNews.ru вчера в 23:50
Общество
В Центральной России выпал первый снег
В нескольких областях Центральной России в воскресенье, 22 сентября, выпал первый снег.
Профиль вчера в 14:44
Единоборства
Российский боец Волков настроен стать чемпионом UFC
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что мотивирован стать чемпионом организации.
RT на русском вчера в 16:03
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Политика
Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
РБК 01:54
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Общество
Узнай, какая теща или свекровь из тебя получится по знаку Зодиака
WMJ.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Стал известен размер пенсии Аллы Пугачевой
Как выяснилось, размер пособия 70-летней певицы составляет 47 000 рублей. Также известен размер пенсии Лолиты Милявской.
Вести Подмосковья 02:16
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Энергетика
Дания останавливает добычу газа и переходит на российский
Дания останавливает добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра (Tyra) и будет замещать выпадающие объемы газом из России, а также из Норвегии и Нидерландов через Германию.
ИА REX 20 сентября в 10:15
Политика
В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы
По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.
RT на русском 01:14
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:11