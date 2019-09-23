Энергетика
Российская газетаWSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
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WSJ: ремонт подвергшихся атаке месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев
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Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
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Без глобальной реформы сферы государственного управления в России, которая предполагает значительное сокращение количества госслужащих, для поддержания их зарплат на конкурентном уровне необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год.
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Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
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Трамп призвал ЕС тратить больше денег на Украину
Американский президент Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами, что страны Евросоюза должны тратить на Украину больше средств, чем сейчас.
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Телепорт 21 сентября в 19:35
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По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
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Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.
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Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru вчера в 17:27
Культура
Выставка-панорама о Великой Отечественной войне открылась в Петербурге
Трехмерная панорама открывает зрителям разные эпизоды Великой Отечественной войны, которые соединены одной дорогой.
Петербургский дневник 21 сентября в 12:22
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Осадки выпали при температуре воздуха + 1 °C. Однако, по данным Gismeteo, ощущается — 1 °C. Мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.
URA.Ru 00:30
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Lenta.ru 01:47
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
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Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
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Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
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Во Львовской области АТОшники блокировали вагоны с углем
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Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
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Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
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Здоровье
Минздрав предложил бесплатно выдавать лекарства россиянам
Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике.
Известия вчера в 07:26
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В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
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В России работают над истребителем шестого поколения
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Стал известен размер пенсии Аллы Пугачевой
Как выяснилось, размер пособия 70-летней певицы составляет 47 000 рублей. Также известен размер пенсии Лолиты Милявской.
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WADA дало России три недели для дачи объяснений манипуляций с данными
WADA (Всемирное антидопинговое агентсиво) предоставило России три недели, чтобы дать объяснения по поводу возможных манипуляций и несоответствий данных Московской антидопинговой лаборатории о допинг-пробах российских спортсменов, которые WADA получило в январе этого года, сообщает издание sportspressen.dk со ссылкой на главу Института национальных антидопинговых агентств Майкла Аска.
KM.ru вчера в 14:31
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Об опасности проживания в однокомнатных квартирах рассказали врачи
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