Энергетика
Российская газетаWSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
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WSJ: ремонт атакованных месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев
Ведомости22 сентября в 20:31
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
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Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
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Политика
Премьер Японии Абэ обсудит реформирование ООН на сессии Генассамблеи
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимет тему реформирования ООН на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
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Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
Русская Планета 00:09
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«Говорил Глушакову: ждем тебя. А он: не дай бог». Рэпер Баста поднимает СКА Ростов
Баста довольно замечает, что герб города — красно-синий (аргумент всех фанатов СКА) и затягивает «Ростов-город, Ростов-Дон» — мелодию Матвея Блантера (того, что написал футбольный марш), выбранную в 2016-м официальным гимном города.
Sport24.ru 02:00
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ 22 сентября в 18:10
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Липецк признан одним из самых бюджетных городов для туризма
Топ-10 недорогих туристических городов России, в которых бюджет отдыха до 2,5 тысяч рублей в сутки осенью 2019 года, составляют Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк (8 место), Брянск и Ижевск.
Gorod48 00:08
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
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"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Происшествия
В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек
В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.
REGNUM 02:48
Здоровье
Девочку из Башкирии с необычной внешностью осмотрели московские врачи
Профиль вчера в 11:22
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
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Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили
Известия 01:44
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России
Маленькую девочку Луну Феннер, которая родилась с родимым пятном в виде "маски Бэтмена" на лице, вылечит российский хирург.
Газета.Ru 01:17
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU вчера в 12:13
Шоу-бизнес
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Авторы канала ссылаясь на собственные источники пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.
Народные новости вчера в 12:38
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Гаджеты
Самый маленький смартфон на Андроид привезли на рынок России
Компания TCL Communication запустила продажи на российском рынке нового смартфона под брендом Palm.
Народные новости вчера в 22:17
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сооснователей Qiwi выйти из бизнеса
Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу, сооснователи группы хотят выйти из бизнеса полностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:40
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета вчера в 17:41