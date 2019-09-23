Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.

WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы

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