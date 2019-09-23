Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаWSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
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Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев

Российская газета02:16

WSJ: ремонт подвергшихся атаке месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев

Ведомостивчера в 20:31

WSJ: восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы

RT на русскомвчера в 18:45

Ремонт пострадавших от атаки саудовских НПЗ может затянуться

Коммерсантъвчера в 18:44

СМИ: на восстановление работы Saudi Aramco могут уйти месяцы

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WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco

РБКвчера в 17:56

WSJ: Saudi Aramco потребуются месяцы на ремонт подвергшихся атакам объектов

ТАССвчера в 17:33
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Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:40
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РИА Новости вчера в 23:11
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В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
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Происшествия

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Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 12:30
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России может быть отменен.
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В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

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РБК вчера в 09:37
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