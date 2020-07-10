Энергетика
ВедомостиWSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal.Известиявчера в 18:28
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Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru вчера в 10:22
Общество
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия вчера в 16:46
Футбол
Бранислав Иванович подпишет новый контракт с «Зенитом»
Руководство клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга намерено продлить до лета 2021 года контракт с Браниславом Ивановичем, истекающий по окончании этого сезона.
NewInform вчера в 09:26
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море
Владивосток, 10 июля 2020, 09:48 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» 10 июля впервые вышел в Японское море для проведения заводских ходовых испытаний.
REGNUM 02:48
Общество
Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
Политсовет 02:42
Общество
Самую яркую за 7 лет комету сфотографировали в Брянске
Брянский ворчун 03:00
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
iXBT.com 01:23
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Культура
Бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год
Постановочного бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год, сообщил в эфире ПАИ-live арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин.
Псковское агентство информации 03:15
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович
В Сети появилось видео, где актер Павел Прилучный находится на отдыхе с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
Актуальные Новости 02:24
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным младенцем.
Актуальные Новости вчера в 05:39
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля
Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.
ТАСС 01:55
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Культура
Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка
CT news вчера в 08:34
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
В работе Мегафона и Yota произошел сбой
В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Здоровье
Глава Минздрава Башкирии объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе.
КП - Уфа 03:14