с чего всё началось

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Общество PayPal прекращает внутренние переводы в России Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России. 351

Общество Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 19

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,3K

Происшествия В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей. 38

Политика Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются. 42

Футбол Бранислав Иванович подпишет новый контракт с «Зенитом» Руководство клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга намерено продлить до лета 2021 года контракт с Браниславом Ивановичем, истекающий по окончании этого сезона.

Армия и оружие Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море Владивосток, 10 июля 2020, 09:48 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» 10 июля впервые вышел в Японское море для проведения заводских ходовых испытаний.

Происшествия В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону. 3

Гаджеты Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.

Культура Бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год Постановочного бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год, сообщил в эфире ПАИ-live арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин.

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок. 6

Общество Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.

Армия и оружие Украина отстрелялась «комплексом унижения» России В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,6K

Общество В работе Мегафона и Yota произошел сбой В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. 13

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.