с чего всё началось

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

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Авто Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу. 40