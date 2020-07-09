Энергетика
Российская газетаWSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.
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с чего всё началось
После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal.Известиявчера в 18:28
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Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
Общество
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета 08 июля в 16:19
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 08 июля в 15:45
Авто
Серийный седан Geely Preface на платформе Volvo уже раскрыли в Сети
Компания Geely готовится представить свой новый седан Preface, который решили построить на платформе CMA.
Car.ru вчера в 07:25
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 04:03
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру 08 июля в 07:13
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 11:21
Армия и оружие
Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
МИД: Санкции Лондона являются вмешательством во внутренние дела РФ
Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер. Ранее Великобритания включила в санкционный список еще 25 граждан РФ.
RuNews24.ru 01:58
Происшествия
Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news вчера в 12:43
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ вчера в 03:22
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили вчера в 22:21
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Технологии
Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении
Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
Общество
Томский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 1 августа
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса до 1 августа.
ТАСС 01:36
Шоу-бизнес
Видео отдыха Прилучного с Карпович попало в Сеть
Отдыхающая в Ялте вместе с детьми артиста пара попала на камеры в местном аквапарке. Издание Super опубликовало видео с их участием.
Московский Комсомолец 01:39