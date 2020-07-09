Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

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