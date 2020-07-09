Энергетика
Российская газетаWSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.
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Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
Вести.Ru вчера в 23:25
Биатлон
Губерниев: «Драчев снимет свою кандидатуру с выборов президента СБР»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев может снят свою кандидатуру с досрочных выборов главы организации.
Sport24.ru вчера в 22:01
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 июля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля. Соответствующие изменения в указ внес врио губернатора Игорь Кобзев.
Твой Иркутск вчера в 22:47
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera 08 июля в 16:23
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия вчера в 16:51
Общество
В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата от ЛДПР
В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР.
Газета.Ru вчера в 07:28
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Политика
Правительство США не будет сотрудничать с клиентами Huawei и HikVision
Компании, пользующиеся продукцией Huawei, ZTE, Hytera, HikVision и Dahua, больше не смогут поставлять товары и услуги правительству США.
ИА Красная Весна вчера в 14:45
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Теннис
Рублев обыграл Рууда на выставочном турнире в Австрии
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 08 июля в 16:04
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
Здоровье
Онколог назвал главный признак опасной болезни пищевода
Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как вовремя распознать грыжу пищевода.
Московский Комсомолец вчера в 23:26
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
ToDay News Ufa 08 июля в 10:44
Политика
Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию
Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия вчера в 15:44
Финансы
Российский рынок акций снизился 3-й день подряд на фоне упавшей нефти
Рынок акций РФ по итогам основных торгов четверга снизился третий день подряд по индексу Мосбиржи на фоне негативной динамики рынка нефти.
ПРАЙМ вчера в 12:05
Транспорт
Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке
Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.
LipetskMedia.ru вчера в 04:37
Политика
Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным
Зампред СБ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, как после его ухода с должности премьер-министра изменились их отношения с президентом страны.
CT news вчера в 09:19
Религия
Отец Сергий призвал лишить сана патриарха Кирилла за ростовщичество
ИА Красная Весна вчера в 15:36
Происшествия
В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11