Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаWSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.
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Аналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году

RT на русскомвчера в 18:40

Нефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 17:21

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Газета.Ruвчера в 15:06

WSJ: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

ТАССвчера в 16:54

Нефти предсказали рост до 150 долларов за баррель

Lenta.ruвчера в 16:52

Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель

РБКвчера в 16:57

Аналитики предрекли удорожание нефти до 150 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 14:49
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

Вести.Ru вчера в 23:25
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Биатлон

Губерниев: «Драчев снимет свою кандидатуру с выборов президента СБР»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев может снят свою кандидатуру с досрочных выборов главы организации.
Sport24.ru вчера в 22:01
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 июля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля. Соответствующие изменения в указ внес врио губернатора Игорь Кобзев.
Твой Иркутск вчера в 22:47
59
Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera 08 июля в 16:23
207
Происшествия

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия вчера в 16:51
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Общество

В рамках дела Фургала задержаны два хабаровских депутата от ЛДПР

В рамках уголовного дела против главы Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР.
Газета.Ru вчера в 07:28
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
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Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
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Политика

Правительство США не будет сотрудничать с клиентами Huawei и HikVision

Компании, пользующиеся продукцией Huawei, ZTE, Hytera, HikVision и Dahua, больше не смогут поставлять товары и услуги правительству США.
ИА Красная Весна вчера в 14:45
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Теннис

Рублев обыграл Рууда на выставочном турнире в Австрии

Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 вчера в 07:25
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Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 08 июля в 16:04
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Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
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Армия и оружие

Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»

После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
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Здоровье

Онколог назвал главный признак опасной болезни пищевода

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как вовремя распознать грыжу пищевода.
Московский Комсомолец вчера в 23:26
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Армия и оружие

Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Космос

Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной

ToDay News Ufa 08 июля в 10:44
Политика

Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию

Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия вчера в 15:44
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Финансы

Российский рынок акций снизился 3-й день подряд на фоне упавшей нефти

Рынок акций РФ по итогам основных торгов четверга снизился третий день подряд по индексу Мосбиржи на фоне негативной динамики рынка нефти.
ПРАЙМ вчера в 12:05
Транспорт

Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке

Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.
LipetskMedia.ru вчера в 04:37
Политика

Медведев назвал товарищескими свои отношения с Путиным

Зампред СБ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, как после его ухода с должности премьер-министра изменились их отношения с президентом страны.
CT news вчера в 09:19
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Религия

Отец Сергий призвал лишить сана патриарха Кирилла за ростовщичество

ИА Красная Весна вчера в 15:36
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Происшествия

В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
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