Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаWSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.
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Аналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году

RT на русском18:40

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Газета.Ru15:06

Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель

РБК16:57

WSJ: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

ТАСС16:54

Нефти предсказали рост до 150 долларов за баррель

Lenta.ru16:52

Предсказан резкий рост цены на нефть

Взгляд.ру15:20

Нефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель

Московский Комсомолец17:21
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Происшествия

Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой

Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.
Известия 19:23
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Происшествия

Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты Думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов.
Пятый канал 07:13
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
87
Общество

В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим

Южный Федеральный 14:09
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
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Экономика

В Приамурье готовят меры поддержки для переработчиков дикоросов

В Приамурье готовят меры поддержки для предпринимателей, занятых переработкой дикоросов. Развитие отрасли обсудили в правительстве региона.
ИА Порт Амур 19:57
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Общество

На Сахалине число выявленных носителей коронавируса превысило 1000

Из вновь выявленных носителей коронавируса 26 человек обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ, остальные — ранее контактировали с инфицированными.
REGNUM 06 июля в 19:36
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Армия и оружие

Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу

В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости 09:51
21
Происшествия

В Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста у парламента

В Белграде у здания Народной скупщины (парламента) демонстранты устроили сидячую акцию протеста, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:27
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Политика

США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности

США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
8
Армия и оружие

Для российских ВКС построят новый летающий радар

Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ 07 июля в 18:05
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
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Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
6
Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru вчера в 03:29
29
Армия и оружие

В России создали четыре истребителя Су-35С для «Русских Витязей»

Работники авиазавода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре изготовили четыре самолета Су-35С.
Политическая Экспертиза 13:33
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Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Дни24 вчера в 15:30
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Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Игры

Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands

CyberSport.ru вчера в 12:40
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Шоу-бизнес

Влад Соколовский разозлил подписчиков, опубликовав фотографию с подругой

Российский певец и участник проекта "Фабрика звезд-7" Влад Соколовский опубликовал в инстаграме совместный снимок с его подругой моделью и участницей кастинга в группу "Серебро" Ангелиной Сурковой, чем разозлил пользователей.
РИА Новости 17:58
Общество

В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам

Число случаев мошенничества при переводе с банковской карты во время пандемии коронавируса выросло в РФ более чем в 6 раз, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:55
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Общество

В России снесли памятник русским солдатам

Lenta.ru 19:43
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Экономика

В Омской области повысились цены на продукты питания

Подорожали фрукты, макароны, колбаса и молоко — рост составил от 3,1 до 18,7%. Салат «помидоры — огурцы» становится дешевле — первый ингредиент упал в стоимости на 37%, второй — на 30,5%. Непродовольственные товары показали рост стоимости.
Om1.ru 08:15
Космос

Ярославцы смогут увидеть первый за последние 20 лет парад планет

Городской телеканал 06 июля в 17:36
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Здоровье

В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Армия и оружие

Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»

После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily 04:27
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