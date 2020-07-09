Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 276

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 87

Экономика В Приамурье готовят меры поддержки для переработчиков дикоросов В Приамурье готовят меры поддержки для предпринимателей, занятых переработкой дикоросов. Развитие отрасли обсудили в правительстве региона.

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 340

Общество На Сахалине число выявленных носителей коронавируса превысило 1000 Из вновь выявленных носителей коронавируса 26 человек обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ, остальные — ранее контактировали с инфицированными. 29

Армия и оружие Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. 21

Политика США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 8

Шоу-бизнес Влад Соколовский разозлил подписчиков, опубликовав фотографию с подругой Российский певец и участник проекта "Фабрика звезд-7" Влад Соколовский опубликовал в инстаграме совместный снимок с его подругой моделью и участницей кастинга в группу "Серебро" Ангелиной Сурковой, чем разозлил пользователей.

Общество В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам Число случаев мошенничества при переводе с банковской карты во время пандемии коронавируса выросло в РФ более чем в 6 раз, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. 1

Экономика В Омской области повысились цены на продукты питания Подорожали фрукты, макароны, колбаса и молоко — рост составил от 3,1 до 18,7%. Салат «помидоры — огурцы» становится дешевле — первый ингредиент упал в стоимости на 37%, второй — на 30,5%. Непродовольственные товары показали рост стоимости.