Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель

Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до $150 за баррель, то есть как минимум в три раза. Причиной впечатляющего роста, по оценке экспертов, может стать снижение инвестиций в нефтедобычу, сообщает The Wall Street Journal.