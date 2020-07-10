Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель
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Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до $150 за баррель, то есть как минимум в три раза. Причиной впечатляющего роста, по оценке экспертов, может стать снижение инвестиций в нефтедобычу, сообщает The Wall Street Journal.В источнике
С чего всё началось
После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal.
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