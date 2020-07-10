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Газета.RuГазета.Ru

Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель

Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до $150 за баррель, то есть как минимум в три раза. Причиной впечатляющего роста, по оценке экспертов, может стать снижение инвестиций в нефтедобычу, сообщает The Wall Street Journal.В источнике
С чего всё началось
После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal.
Известия18:28
Подробнее о событии

Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель

Газета.Ru02:28

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:45

Аналитики предрекли рост цен на нефть до $150 за баррель

Известия18:28

Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

RT на русском18:40

Нефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель

Московский Комсомолец17:21

Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

ТАССвчера в 16:54

WSJ: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 14:49
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Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний

Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
RT на русском23:00
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В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК01:00
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета8 июля в 05:17
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новостивчера в 06:04
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Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru8 июля в 14:27
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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета22:57
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов, который в последнее время упоминается в основном в контексте популярного телесериала "Сваты", где он играет одну из ключевых ролей, выложил на своей странице в "Инстаграме" новые фотографии, сделанные во время отдыха под Астраханью.
Planet Today8 июля в 07:35
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