Энергетика
Российская газетаWSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.
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Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение
В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом
Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
КМВ Новости 07:36
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета 22:57
Общество
Дожди и грозы ожидаются в Республике Алтай в конце недели
Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в Республике Алтай в конце текущей недели, при этом днем в пятницу, 10 июля, возможны сильные ливни и даже град.
Новости Горного Алтая 10:19
Общество
Более 60% россиян ожидают ухудшения личного благосостояния в этом году
Пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года демонстрируют 63% граждан.
Известия 18:52
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
В Змеиногорске вновь зафиксирована вспышка вирусной инфекции, пишет «Змеиногорский вестник». Коронавирус при этом пока не подтвержден.
КП - Барнаул 22:01
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Шоу-бизнес
Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова
Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Авто
УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus
Поступила информация, что глава Sollers Вадим Швецов якобы лично настоял на запуске Aurus во что бы то ни стало.
Evo-rus.com 13:12
Здоровье
В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
Тридцать два новых заболевших коронавирусом выявлены в Республике Алтай за сутки, среди них десять детей, сообщает региональный оперштаб.
РИА Новости 00:43
Общество
В Алтайском крае ужесточают масочный режим и вводят ряд послаблений
По итогам мероприятия был принят ряд важных решений. В частности, в регионе решили ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.
Толк 10:35
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Кино
Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма
Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Наука
Фракталы помогут создать более надежную и легкую броню
Авторы новой работы нашли способ реализовать такой подход сразу на нескольких уровнях: структуры, распечатанные ими с помощью 3D-принтера, имели форму фрактального куба, повторяясь на все уменьшающемся масштабе.
Naked Science вчера в 02:24
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00