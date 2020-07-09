Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаWSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.
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WSJ: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

ТАСС16:54

Нефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель

Московский Комсомолец17:21

Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель

РБК16:57

Аналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году

RT на русском18:40

Нефти предсказали рост до 150 долларов за баррель

Lenta.ru16:52

Предсказан резкий рост цены на нефть

Взгляд.ру15:20

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Газета.Ru15:06
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Происшествия

Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой

Пропавшую 6 июля в Сахалинской области восьмилетнюю Викторию Т. обнаружили в пятницу, 10 июля, погибшей.
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Политика

США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности

США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
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Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

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Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
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Гаджеты

Apple представила первую публичную бета-версию iOS 14

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 и iPadOS 14. Ее можно скачать на сайте бета-тестирования Apple.
Реальное время 16:58
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Футбол

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
2,5K
Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
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Футбол

Азар может пропустить матч с «Алавесом» из-за проблем с голеностопом

Участие нападающего «Реала» Эдена Азара в матче с «Алавесом» под вопросом, сообщает Cadena SER.
Чемпионат вчера в 11:35
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, возможно, придется снова ввести ограничения из-за коронавируса, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию и другие правила.
Известия 20:41
Футбол

Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»

В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Известия 17:35
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия 08:03
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Общество

В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим

Южный Федеральный 14:09
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Шоу-бизнес

Волочкова подала иск в суд на Дану Борисову на 1 млн рублей

Кроме 1 миллиона рублей, балерина требует выплатить по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.
RuNews24.ru 12:24
Политика

Медведев охарактеризовал отношения с Путиным

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
Народные новости 05:10
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Гаджеты

Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро

Как видно на изображении, глобальная версия фитнес-браслета не получит модуля NFC для бесконтактных платежей, голосового помощника Alexa Assistant и датчика для мониторинга кислорода в крови SpO2.
MobiDevices 04:16
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Общество

Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
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Общество

Более 60% россиян ожидают ухудшения личного благосостояния в этом году

Пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года демонстрируют 63% граждан.
Известия 18:52
Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
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Общество

Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга

Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова.
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Сценарист Horizon Zero Dawn и Foribden West покинул Guerrilla Games

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Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного

Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
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Здоровье

В Бразилии выявили более 42 тысяч случаев коронавируса за сутки

Отмечается, что за сутки выявили 42 619 новых случаев коронавируса. Всего в стране скончались 69 184 человека с коронавирусом.
RT на русском 19:44
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Huawei презентовала в России флагманский смартфон на 100 тысяч рублей

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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
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