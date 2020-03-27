Коронавирус
Российская газетаWSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
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Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Транспорт
В Москве открыли новую ветку метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
Энергетика
«Газпром» стремится максимизировать продажи, несмотря на падение цен
За весь прошлый год "Газпром" продал через свою площадку 14,1 млрд куб. м. При этом средняя цена продаж на ЭТП снизилась до минимального за историю платформы значения - $113 за 1000 куб. м. Еще год назад цены превышали $200 за 1000 куб. м. Очевидно, что "Газпром" стремится максимизировать продажи, несмотря на падение цен.
Здоровье
Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Транспорт
Госавтоинспекция переходит на особый режим работы из-за коронавируса
По всей стране сотрудники Госавтоинспекции переходят на особый режим работы из-за коронавируса.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общество
Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю
Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Шоу-бизнес
Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Происшествия
В Москве от коронавируса умер еще один человек
В Москве зафиксирован новый случай смерти человека от коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Общество
Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе
Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.
Здоровье
Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Политика
Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции
Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Происшествия
Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга
Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Футбол
Кафу: «Даже Месси по уровню качества уступает Неймару»
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу выразил уверенность, что форвард «ПСЖ» Неймар по своему качеству является лучшим игроком в современном футболе.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Экономика
Отток капитала из российских активов замедлился до $840 млн
За неделю с 19 по 25 марта 2020 года чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России замедлился до $840 млн с $1,4 млрд неделей ранее.
Общество
ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Общество
В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.