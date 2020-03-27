Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Транспорт В Москве открыли новую ветку метро Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).

Энергетика «Газпром» стремится максимизировать продажи, несмотря на падение цен За весь прошлый год "Газпром" продал через свою площадку 14,1 млрд куб. м. При этом средняя цена продаж на ЭТП снизилась до минимального за историю платформы значения - $113 за 1000 куб. м. Еще год назад цены превышали $200 за 1000 куб. м. Очевидно, что "Газпром" стремится максимизировать продажи, несмотря на падение цен.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия В Москве от коронавируса умер еще один человек В Москве зафиксирован новый случай смерти человека от коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Общество Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.

Общество У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.

Политика Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Экономика Отток капитала из российских активов замедлился до $840 млн За неделю с 19 по 25 марта 2020 года чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России замедлился до $840 млн с $1,4 млрд неделей ранее.