Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество Обнаружены новые коронавирусы панголинов Метагеномный скрининг обнаружил две линии панголиновых коронавирусов, которые входят в ту же группу что и ранее найденный вирус летучих мышей RaTG13 и сам SARS-CoV2.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Общество У Льва Лещенко диагностировали коронавирус Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Здоровье В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции "Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Армия и оружие Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.

Общество В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Экономика Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.

Здоровье Более 3300 жителей Прикамья находятся на карантине по коронавирусу В Прикамье по состоянию на 27 марта 47 человек с симптомами ОРВИ находятся в стационарах инфекционных отделениях под наблюдением врачей.

Футбол В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости по поводу перехода нападающего «Сочи» Александра Кокорина.

Общество ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Происшествия В Саратове оцеплено здание у правительства области На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Экономика Сбербанк введет новую комиссию за переводы Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».

Общество Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Политика Украина обратилась к крымчанам из-за коронавируса Киев призвал крымчан придерживаться правил гигиены и дезинфекции: по возможности оставаться дома и работать дистанционно, воздержаться от поездок и посещения многолюдных мест, при первых симптомах болезни самоизолироваться и обратиться к врачу.