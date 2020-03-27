Коронавирус
Российская газетаWSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Обнаружены новые коронавирусы панголинов
Метагеномный скрининг обнаружил две линии панголиновых коронавирусов, которые входят в ту же группу что и ранее найденный вирус летучих мышей RaTG13 и сам SARS-CoV2.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Здоровье
В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий
Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции
"Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на Украине резко возросло
На Украине возросло число заразившихся коронавирусом: зафиксировано 218 случаев инфицирования.
Происшествия
Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом
Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Космос
Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну
Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну.
Армия и оружие
Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса
В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.
Происшествия
В «Северстали» выявили первый случай заболевания COVID-19
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в "Северстали", сообщила пресс-служба компании.
Общество
В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны
Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.
Шоу-бизнес
Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Экономика
Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Здоровье
Более 3300 жителей Прикамья находятся на карантине по коронавирусу
В Прикамье по состоянию на 27 марта 47 человек с симптомами ОРВИ находятся в стационарах инфекционных отделениях под наблюдением врачей.
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости по поводу перехода нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
Происшествия
Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки
Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Общество
ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Происшествия
В Саратове оцеплено здание у правительства области
На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
Общество
Застрявшая на карантине Maruv обругала украинское консульство
Застрявшая на карантине Maruv обругала украинское консульство Певицу не хотят возвращать в родную страну.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
В Крыму за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
В Крыму за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Состояние их удовлетворительное, заболевание проходит бессимптомно.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Политика
Украина обратилась к крымчанам из-за коронавируса
Киев призвал крымчан придерживаться правил гигиены и дезинфекции: по возможности оставаться дома и работать дистанционно, воздержаться от поездок и посещения многолюдных мест, при первых симптомах болезни самоизолироваться и обратиться к врачу.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.