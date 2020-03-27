Коронавирус
Российская газетаWSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
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WSJ: планы Саудовской Аравии по вытеснению РФ с рынка Европы не оправдались
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри окончательно переехали в Лос-Анджелес
Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находится недалеко от Голливуда.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Лещенко
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, который попал в больницу.
Шоу-бизнес
Алена Кравец уличила мужа в измене с Даной Борисовой
Алёна Кравец решила предать огласке историю измены своего мужа, при этом пройдясь по Дане Борисовой в жестких выражениях.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Общество
В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
По данным властей, в Челябинской области на 26 марта были подтверждены восемь случаев заболевания COVID-19, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме.
Политика
Песков сообщил об отсутствии эпидемии коронавируса в России
Сдерживать эпидемию в России удается благодаря мерам, которые заблаговременно начало принимать правительство.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Гаджеты
Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии
Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Экономика
Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам
Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты.
Общество
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Здоровье
Дальний Восток получит 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Регионы Дальнего Востока получат один млрд рублей на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай
Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Политика
Минфин РФ на неделю разрешил закупать срочные товары без конкурса
В соответствии с опубликованными рекомендациями, право будет предоставлено организациям, на которые не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 26 марта по 3 апреля.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
В нерабочую неделю детсады и школы закроются
25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"
Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".