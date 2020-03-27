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Российская газетаРоссийская газетаWSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить. Королевство с трудом находит новых покупателей "черного золота". Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
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WSJ: в США и странах Европы отказываются от саудовской нефти

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WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

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Заводы США и Европы отказываются от саудовской нефти

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Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
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Минфин РФ на неделю разрешил закупать срочные товары без конкурса

В соответствии с опубликованными рекомендациями, право будет предоставлено организациям, на которые не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 26 марта по 3 апреля.
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Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

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S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".
Газета.Ru 01:46
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