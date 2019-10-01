Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля. Такую информацию в понедельник распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Госдепартаменте.

WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

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