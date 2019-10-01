Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыWSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал среди чиновников Белого дома при телефонном разговоре президента страны Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Газета.Ru02:52

WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского

РБКвчера в 16:29

СМИ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского

Life.ruвчера в 18:02

СМИ узнали об участии Помпео в разговоре Трампа с Зеленским

Коммерсантъвчера в 17:59

WSJ: госсекретарь США присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

ТАССвчера в 16:59

СМИ: Помпео участвовал в скандальном разговоре Трампа с Зеленским

РЕН ТВвчера в 16:52

WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

РИА Новостивчера в 23:20
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Технологии

Новый способ платежей тестируют в банках

Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика

Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Кино

Первый трейлер сериала «Война миров» появился в Сети

Телеканал BBC One выложил на своем YouTube-канале трейлер сериала "Война миров".
Народные новости 29 сентября в 10:09
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Общество

В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Общество

Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что штрафы для уклонистов от службы в армии могут вырасти в шесть раз.
РБК вчера в 16:07
Политика

Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков

Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Политика

Дуда призвал остановить «имперскую политику» России

«Имперскую политику» России нужно остановить или Москва проявит агрессию, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Niezalezna.
Известия 00:11
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Политика

В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Политика

Железная дорога на Украине «почти уничтожена» — Гончарук

Износ украинской железной дороги превысил 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 03:49
Происшествия

В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»

В автокатастрофе три человека погибли и пять пострадали.
Российская газета 03:20
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Общество

В ДНР и ЛНР началась перепись населения

Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Армия и оружие

Российский спецназ замечен в Норвегии

Комсомольская правда вчера в 01:25
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
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Новый смартфон Honor 9X начнут продавать 1 октября с 8 ГБ ОЗУ

Сегодня стало известно о начале продаж новой модификации смартфона Honor 9X.
Vevby.ru 03:09
Армия и оружие

Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета 04:17
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
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Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака

Мой Брянск 28 сентября в 04:02
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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