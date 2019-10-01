Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал среди чиновников Белого дома при телефонном разговоре президента страны Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского

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