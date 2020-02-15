Общество
RT на русскомWSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Отмечается, что 380 гражданам США будут предложены места на двух присланных Госдепом самолётах. Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом пассажиров на борту круизного лайнера Diamond Princess достигло 219.
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СМИ: граждане США будут эвакуированы с карантинного японского лайнера
Московский Комсомолецвчера в 23:21
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