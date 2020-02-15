Общество

RT на русскомRT на русскомWSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Отмечается, что 380 гражданам США будут предложены места на двух присланных Госдепом самолётах. Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом пассажиров на борту круизного лайнера Diamond Princess достигло 219.
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США эвакуируют 380 своих граждан с «чумного лайнера» Diamond Princess

Комсомольская правда03:47

СМИ: Япония может разрешить эвакуацию иностранцев с карантинного судна Diamond Princess

ТАСС03:35

США эвакуируют своих граждан с «коронавирусного» лайнера Diamond Princess

Интерфаксвчера в 22:38

СМИ: граждане США будут эвакуированы с карантинного японского лайнера

Московский Комсомолецвчера в 23:21

США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии

РИА Новостивчера в 22:46

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

RT на русскомвчера в 22:38

США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии

РБКвчера в 23:58
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
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До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
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Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении сборной России золотой медали эстафетной гонки Олимпиады в Сочи.
Российская газета 09:10
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Политика

МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
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Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru вчера в 05:13
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
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Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Общество

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
BFM.ru 05:14
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 08:12
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Футбол

Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США

Бывший футболист московского "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил РИА Новости, что переехал жить в США.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия

В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 05:21
Общество

Полиция задерживает участников акции против поправок в Конституцию

В Петербурге на Лиговском проспекте проходит акция в форме сменяемого одиночного пикета против внесения поправок в Конституцию РФ.
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Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости вчера в 02:58
Политика

Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Донбассе можно провести по секторальному принципу.
Московский Комсомолец 06:30
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

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Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Политика

Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией.
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Кино

Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
ToDay News Ufa 02:18
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
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Общество

До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Российская газета 05:55
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«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Газета.Ru вчера в 18:20
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Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
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