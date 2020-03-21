Общество
Мой БрянскWSJ: США могут создать нефтяной союз с Саудовской Аравией
Рассматриваются несколько вариантов нефтяного союза. Зарубежные СМИ пишут, что чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию американского лидера Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить305
с чего всё началось
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.Коммерсантъ20 марта в 20:18
Подробнее о событии
Показать все источники
WSJ: администрацию Трампа уговаривают создать нефтяной союз с Саудовской Аравией
Коммерсантъ20 марта в 20:18
СМИ: в Минэнерго США предлагают нефтяной союз с Саудовской Аравией
Московский Комсомолец20 марта в 17:15
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Наука
Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года
Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
Происшествия
Мать и дочь восемь лет втайне торговали мертвецами и пошли под суд
В американском округе Монтроуз, штат Колорадо, мать и дочь арестовали за продажу частей тел мертвецов из похоронного бюро Sunset Mesa.
Здоровье
В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Интернет
Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео
Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
Единоборства
Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона
Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Аналитик назвал экономику России устойчивой к низким ценам на нефть
Ранее, как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg указало на неготовность экономик стран Персидского залива к затяжному падению стоимости нефти.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.
Авто
Skoda объявила российские цены на новый Skoda Rapid
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Космос
Хаббл продемонстрировал пушистую галактику NGC 4237
Космический телескоп Хаббл недавно запечатлел галактику NGC 4237, внешне имеющую довольно "пушистую" форму.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Шоу-бизнес
Marvel может избавиться от Осы из-за скандала вокруг карантина
Несоблюдение карантина может дорого обойтись актрисе Эванджелин Лилли — исполнительницы роли Осы.
Политика
США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд
Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.