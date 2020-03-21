Общество

Мой БрянскМой БрянскWSJ: США могут создать нефтяной союз с Саудовской Аравией

Рассматриваются несколько вариантов нефтяного союза. Зарубежные СМИ пишут, что чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию американского лидера Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники.
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