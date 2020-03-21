с чего всё началось

Рассматриваются несколько вариантов нефтяного союза. Зарубежные СМИ пишут, что чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию американского лидера Дональда Трампа организовать с Саудовской Аравией союз. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

WSJ: США могут создать нефтяной союз с Саудовской Аравией

Интернет Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Общество Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.

Политика Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17 Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.

Общество В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Общество Назван средний возраст погибших от коронавируса Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.

Политика США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.