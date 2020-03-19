с чего всё началось

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Общество Поляки захотели присоединить Калининградскую область Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество РФ направила Франции ноту из-за россиян на борту Costa Pacifica Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.

Экономика Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Экономика Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.

Наука В России начались испытания вакцины от коронавируса Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Политика Путин обсудил с Си Цзиньпином пандемию коронавируса Москва, 19 марта 2020, 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса.

Политика На Украине заявили о вероятной гибели страны "Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Энергетика Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29 Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.

Общество Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анна Баранова объяснила, когда может остановиться распространение нового коронавируса.

Экономика Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Политика Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.