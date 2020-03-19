Энергетика
RT на русскомWSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.Коммерсантъвчера в 14:59
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Наука
Генетики подтвердили естественные причины пандемии коронавируса
Ученые провели исследование генома SARS-Cov-2 и выяснили, что коронавирус появился в результате естественной эволюции.
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Путин обсудил с Си Цзиньпином пандемию коронавируса
Москва, 19 марта 2020, 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса.
Политика
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Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Энергетика
Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29
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Общество
Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог
Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анна Баранова объяснила, когда может остановиться распространение нового коронавируса.
Экономика
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Шоу-бизнес
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В 2009 году Надежда Михалкова вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили.
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Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос
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Общество
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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Общество
Италия обошла Китай по количеству жертв коронавируса
Италия, опередив Китай, вышла на первое место по количеству жертв коронавируса нового типа.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
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Названа вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата
Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
Происшествия
В Ростовской области загорелся торговый павильон
Торговый павильон загорелся в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области.