Энергетика
RT на русскомWSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.Коммерсантъ14:59
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