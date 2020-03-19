Энергетика

RT на русскомRT на русскомWSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Как сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Коммерсантъ14:59

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WSJ: США могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть

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WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

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WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

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WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Коммерсантъ14:59

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Lenta.ru15:21

США ищут повод для новых антироссийских санкций

REGNUM15:09

США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Фонтанка.Ру14:04
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Комментарии

Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Омске

Общественное телевидение России 16:51
Происшествия

Читинка устроила наркопритон в своей квартире

«Полицейскими установлено, что жительница Читы 1985 года рождения систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещённых веществ, при этом и сама употребляла наркотики», - говорится в сообщении.
Чита.Ру 22:40
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Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском 06:55
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ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
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Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru 14:50
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК вчера в 14:59
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
РИА Новости 14:16
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Наука

Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами

Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
HotGeo 17 марта в 22:00
Экономика

Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
РБК 17:00
Наука

В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:25
Общество

Кабмин утвердил правила оформления больничных в случае карантина

Правительство России утвердило правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат лицам, которые оказались временно нетрудоспособны в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Парламентская газета вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной

На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Paparazzi.ru 17 марта в 10:18
Происшествия

В Ростовской области загорелся торговый павильон

РБК 22:22
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 16:00
Происшествия

В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Известия 09:54
Общество

В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
КМВ Новости 07:28
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Фабрегас и Погба поздравили Кокорина с днем рождения

МонаВиста 13:46
Армия и оружие

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие.
RT на русском 19:06
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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ЕС попросил Netflix и YouTube ограничить качество видео

Власти Евросоюза призвали онлайн-кинотеатры и видеосервисы, такие как Netflix и YouTube, отказаться от вещания в высоком качестве.
Вести.Ru 11:05
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Ведомости 14:49
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Армия и оружие

Китайских журналистов впечатлила военная форма советских женщин

Китайские журналисты Sohu рассказали о подвигах советских «амазонок» во время Великой Отечественной войны, показав читателям женское лицо «боевой нации».
ПолитРоссия 07:32
Экономика

Правительство подготовило план поддержки магазинов

Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.
Известия 20:27
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
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