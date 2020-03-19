с чего всё началось

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

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