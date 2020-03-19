Общество

RT на русскомRT на русскомWSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Как сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Коммерсантъ14:59

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WSJ: США могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть

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В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

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WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

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В Сирии двое турецких военных погибли в столкновении с террористами

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Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

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Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения

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Общество

Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта

Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
RT на русском 16:40
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Коутиньо может перейти в «Челси»

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Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 17:06
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Политика

Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США

Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
RT на русском 16:25
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Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости

Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
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Пандемия коронавируса грозит распадом Европейского Союза, а само заболевание сравнимо с эпидемией испанки столетней давности, написал Анатолий Вассерман в колонке для РЕН ТВ.
РИА Новости 14:54
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
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ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Авто

АвтоВАЗ испытал сборку новой Chevrolet Niva

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Армия и оружие

Муктада ас-Садр выдвинул требования к новому премьер-министру Ирака

Движение Сардистов, возглавляемое Муктадой ас-Садром, выдвинуло ряд требований к новому премьер-министру Ирака Аднану аз-Зорфи.
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В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:57
Хоккей

У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 14:22
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
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Общество

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его слова о коронавирусе в России были искажены, передает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Экономика

В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

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Елена Темникова ввела в щеки жир с живота

Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет.
Газета.Ru 10:10
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv 14:57
Экономика

Правительство и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономики

Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования, — говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития»
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Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 12:00
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Малком о коронавирусе: Пусть все это скорее закончится

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказал мнение о пандемии коронавируса и приостановке чемпионата России по футболу.
Нева Спорт 16:22
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
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Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости вчера в 14:51
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