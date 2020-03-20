Общество

КоммерсантъКоммерсантъWSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
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Как сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
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Общество

В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
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В России подтверждена первая смерть от коронавируса

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Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
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Компания Nissan разработала новый логотип

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
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Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram

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Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
РИА Новости 06:49
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия вчера в 19:45
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Политика

Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
РИА Новости 06:18
Энергетика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Российская газета 03:15
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Общество

Azur air отменяет все рейсы до 20 апреля

Крупнейший чартерный перевозчик в России Azur air первым из отечественных авиакомпаний сообщил о фактической приостановке полетов на месяц - с 22 марта по 20 апреля.
ТАСС 07:10
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Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

В условиях карантина россиянам, вернувшимся из стран со вспышками COVID-19, вообще не следует выходить из дома, даже чтобы выбросить мусор или купить продукты, предупреждает Роспотребнадзор.
РБК вчера в 05:47
Общество

Аэропорт «Жуковский» отменил все международные рейсы

Первый замгендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин сообщил, что в целях противодействия распространению коронавируса в аэропорту "Жуковский" были отменены все международные рейсы.
Московский Комсомолец 08:11
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Как сообщают, вода стала чище из-за того, что в город прекратили прибывать путешественники.
Замана 08:14
Политика

Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус

Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 08:05
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Известия 07:05
Политика

Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество

«Мы оказались на войне»: шведское СМИ описало сценарий третьей мировой

Обозреватель шведской газеты Aftonbladet Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон счел мировую пандемию коронавируса началом третьей мировой войны.
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В ВОЗ сообщили о случаях выявления COVID-19 у вылечившихся пациентов

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью РИА Новости о том, что у некоторых пациентов, вылечившихся от COVID-19, снова обнаруживают коронавирус.
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Сенегальский игрок «Карпат»: «Боже, спасибо, что я не москаль»

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Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте

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Россия призвала Украину остановить поход на Крым

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