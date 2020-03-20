с чего всё началось

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Общество В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье, число выросло до 18, сообщает оперативный штаб Московской области.

Энергетика В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.

Общество В Якутии выявили шесть случаев заражения коронавирусом 19 марта в России выявили более 50 новых случаев заражения COVID-19, один из них был зафиксирован в Якутии.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.

Авто Компания Nissan разработала новый логотип Японский производитель автомобилей Nissan зарегистрировал новую фирменную эмблему и новый логотип для спорткара.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

Шоу-бизнес Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.

Происшествия В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.

Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Политика Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.

Общество Azur air отменяет все рейсы до 20 апреля Крупнейший чартерный перевозчик в России Azur air первым из отечественных авиакомпаний сообщил о фактической приостановке полетов на месяц - с 22 марта по 20 апреля.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина В условиях карантина россиянам, вернувшимся из стран со вспышками COVID-19, вообще не следует выходить из дома, даже чтобы выбросить мусор или купить продукты, предупреждает Роспотребнадзор.

Общество Аэропорт «Жуковский» отменил все международные рейсы Первый замгендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин сообщил, что в целях противодействия распространению коронавируса в аэропорту "Жуковский" были отменены все международные рейсы.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Политика Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».

Общество В ВОЗ сообщили о случаях выявления COVID-19 у вылечившихся пациентов Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью РИА Новости о том, что у некоторых пациентов, вылечившихся от COVID-19, снова обнаруживают коронавирус.

Шоу-бизнес Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.