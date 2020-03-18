с чего всё началось

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

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Происшествия В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.

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Энергетика Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель «Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.