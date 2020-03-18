Общество
КоммерсантъWSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
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Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.Коммерсантъвчера в 14:59
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ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
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В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
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В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
На Манежной площади около Кремля и Государственного исторического музея демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову.
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал пребывание на карантине из-за эпидемии коронавируса.
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ФСБ выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку финансистов ИГ
ФСБ выявила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
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Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал ситуацию на нефтяном рынке катастрофической.
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Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
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В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
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В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко объяснил, с чем связана высокая смертность от новой коронавирусной инфекции в Италии.
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Экономика
Отток капитала из России за неделю достиг рекордных $1,4 млрд
С 12 по 18 марта инвесторы вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов.
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Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Общество
«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма
Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
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Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
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Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
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В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом
Заблаговременно начала принимать меры главный санврач страны Анна Попова. В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом.
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Центральная избирательная комиссия России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию из-за ситуации с коронавирусом.
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Как сообщает CNN со ссылкой на представителя мэрии, вода стала чище из-за того, что в город перестали приезжать туристы.
Общество
Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе
Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Общество
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Писателя и политика Эдуарда Лимонова в пятницу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Происшествия
В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом
Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
Общество
Суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Из-за коронавируса российские суды приостановят рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Космос
3 астероида в настоящее время направляются к Земле
Политика
Трамп отменит встречу в США лидеров G7 из-за коронавируса
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.