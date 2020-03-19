Энергетика
КоммерсантъWSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
The Wall Street Journal: США готовят санкции против России за низкие цены на нефть
Комсомольская правда14:58
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Комментарии
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Энергетика
Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Общество
На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса
По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ
Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Происшествия
В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды
Сотрудники полиции задержали в четверг более 10 противников строительства Юго-восточной хорды в Москве, среди них муниципальный депутат и участник акции, состоявшейся 27 июля 2019 года.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения
Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Шоу-бизнес
Тимати трогательно поздравил свою дочь Алису с 6-летием
Напомним, что в 2014 году модель Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису.
Игры
Полное издание GTA IV вернулось в Steam
В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Общество
Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля
Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.
Экономика
Рубль оказался второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.
Политика
Путин призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в четверг, 19 марта, на встрече с врио главы Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса
Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве.
Здоровье
Итальянский легкоатлет, заболевший коронавирусом: «Во время кашля обнаружил, что плевал кровью»
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Экономика
Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий, даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Авто
В России продают 60-летний Mercedes-Benz за 20 млн рублей
За свою раритетную машину нынешний владелец из Новосибирска просит 20 млн рублей.
Армия и оружие
Двое турецких военных погибли в столкновении с террористами в Сирии
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что двое турецких военных погибли при столкновении с террористами у трассы М4 в Сирии.