Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.

Общество Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.

Происшествия В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды Сотрудники полиции задержали в четверг более 10 противников строительства Юго-восточной хорды в Москве, среди них муниципальный депутат и участник акции, состоявшейся 27 июля 2019 года.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Игры Полное издание GTA IV вернулось в Steam В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.

Энергетика Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.

Политика Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.

Общество Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.

Экономика Рубль оказался второй по волатильности валютой мира Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.

Политика Путин призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин в четверг, 19 марта, на встрече с врио главы Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Здоровье Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Политика Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.