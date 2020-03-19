Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъWSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.
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В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Lenta.ru15:21

The Wall Street Journal: США готовят санкции против России за низкие цены на нефть

Комсомольская правда14:58

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Коммерсантъ14:59

WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

РБК15:06

WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

ТАСС14:27

США ищут повод для новых антироссийских санкций

REGNUM15:09

США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Фонтанка.Ру14:04
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Комментарии

Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Энергетика

Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Ведомости 14:49
Общество

На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса

По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
RT на русском 14:58
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Общество

Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ

Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.
Фонтанка.Ру 13:32
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Происшествия

В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды

Сотрудники полиции задержали в четверг более 10 противников строительства Юго-восточной хорды в Москве, среди них муниципальный депутат и участник акции, состоявшейся 27 июля 2019 года.
ТАСС 14:34
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Армия и оружие

Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения

Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
Faktom вчера в 02:20
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес

Тимати трогательно поздравил свою дочь Алису с 6-летием

Напомним, что в 2014 году модель Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису.
Вокруг ТВ 11:40
Игры

Полное издание GTA IV вернулось в Steam

В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
ЭндлессГеймОвер 02:46
Энергетика

Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru 14:50
Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Общество

Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.
ТАСС 15:41
Экономика

Рубль оказался второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.
Росбалт 02:35
Политика

Путин призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 марта, на встрече с врио главы Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 04:56
Общество

В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса

Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве.
РБК 13:10
Здоровье

Итальянский легкоатлет, заболевший коронавирусом: «Во время кашля обнаружил, что плевал кровью»

Спорт-Экспресс 15:12
Здоровье

Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.
REGNUM 15:14
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Экономика

Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий, даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:21
Авто

В России продают 60-летний Mercedes-Benz за 20 млн рублей

За свою раритетную машину нынешний владелец из Новосибирска просит 20 млн рублей.
Тарантас Ньюс 08:20
Армия и оружие

Двое турецких военных погибли в столкновении с террористами в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что двое турецких военных погибли при столкновении с террористами у трассы М4 в Сирии.
RT на русском 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
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