Общество
КоммерсантъWSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.
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с чего всё началось
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.Коммерсантъвчера в 14:59
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Экономика
В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Хоккей
Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»
Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента
Сервис «Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Общество
Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить
Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Общество
В Красноярском крае у 30 жителей подозревают коронавирус
Как сообщил зампред регионального правительства Алексей Подкорытов, коронавирус подозревают у 30 жителей Красноярского края.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Наука
Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Наука
Новый тип квантовых состояний фотонов смоделировали физики
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
Общество
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Финансы
Курс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов
Российский рубль на открытии торгов Мосбиржи укрепился к доллару на 1,3 процента и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро — на 0,9 процента, достигая 83,87 рубля по данным на 10:00 мск.
Происшествия
В Кузбассе рассказали, как медики работают с зараженными коронавирусом
Персонал, работающий с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, работает вахтовым методом, не выходя за пределы медицинского учреждения, сообщила на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в Кузбассе, главный врач Кемеровской областной клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева.
Общество
Предприятия Дерипаски построят инфекционные блоки в городах присутствия
Компания Олега Дерипаски Базовый элемент приступила к созданию инфекционных блоков в городах присутствия.
Энергетика
WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен
Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Армия и оружие
Коронавирус начал косить в Польше натовцев
EADaily напоминает, что первым военнослужащим на территории Польши с обнаруженным коронавирусом стал генерал Ярослав Мика, командующий вооруженными силами республики.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
Происшествия
Под Ростовом сгорели павильоны на оптовом рынке «Атлант»
На расположенном около Ростова-на-Дону оптовом рынке "Аталант", насчитывающем 3 500 магазинов, в ночь на пятницу произошел пожар.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.