Общество

КоммерсантъКоммерсантъWSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.
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с чего всё началось
Как сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
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Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

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