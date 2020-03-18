Общество
КоммерсантъWSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.
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с чего всё началось
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.Коммерсантъвчера в 14:59
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Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» на линии соприкосновения с ЛНР
Общество
Погибших от коронавируса в Италии стало больше, чем в Китае
За прошедшие сутки число летальных исходов от вируса COVID-19 в Италии достигло 427, пишет RT.
Футбол
Хеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Политика
В Калининграде ответили на призыв поляков присоединить регион
Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, призывающих воспользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и присоединить регион к Польше, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Экономика
Акции «Аэрофлота» на Мосбирже выросли на 12,6%
Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 12,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали отметки в 66 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:29 мск.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Армия и оружие
Названы преимущества российского танка Т-90 перед Abrams
Сравнивая Т-90 с западными аналогами, в США пришли к выводу о том, что российский танк обладает рядом преимуществ.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Наука
Составы на этиловом спирте оказались эффективны против коронавируса
Обеззараживающие составы на основе этилового спирта быстро уничтожают коронавирус нового типа, если концентрация этанола или пропанола в них превышает 30%, сообщается в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Общество
Disney отказался предоставлять отчеты о кассовых сборах
Компания Disney отказалась временно предоставлять отчеты о кассовых сборах, из-за ситуации с коронавирусом в мире приостановили работы многие кинотеатры.
Общество
Ассоциация фармкомпаний попросила отсрочить маркировку лекарств
Ассоциация российских фармпроизводителей обратилась к к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой об отсрочке введения обязательной маркировки лекарственных средств.
Общество
Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами
Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Подписано постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM.
Футбол
Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» принимает «Смолевичи», «Динамо» Минск – «Рух»
Экономика
Бизнес получил налоговые каникулы и мораторий на банкротство
На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал срочное поручение Министерству финансов, Министерству экономического развития и Федеральной налоговой службе (ФНС) обеспечить компаниям из отдельных отраслей налоговые каникулы и ввести мораторий на банкротство.
Шоу-бизнес
Лана Дель Рей рассталась со своим бойфрендом-полицейским
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Финансы
Банк России продал валюту на 7,7 млрд рублей
Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Политика
На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград»
На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград».
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Экономика
Российские кино- и телепродюсеры попросили правительство о финансовой помощи из-за остановки съемок
Отечественные кино- и телепродюсеры заявили, что съемки некоторых сериалов и фильмов приостановлены из-за коронавируса.
Политика
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.