с чего всё началось

Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Происшествия Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Политика В Калининграде ответили на призыв поляков присоединить регион Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, призывающих воспользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и присоединить регион к Польше, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Политика ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.

Экономика Акции «Аэрофлота» на Мосбирже выросли на 12,6% Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 12,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали отметки в 66 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:29 мск.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Наука Составы на этиловом спирте оказались эффективны против коронавируса Обеззараживающие составы на основе этилового спирта быстро уничтожают коронавирус нового типа, если концентрация этанола или пропанола в них превышает 30%, сообщается в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Общество Disney отказался предоставлять отчеты о кассовых сборах Компания Disney отказалась временно предоставлять отчеты о кассовых сборах, из-за ситуации с коронавирусом в мире приостановили работы многие кинотеатры.

Общество Ассоциация фармкомпаний попросила отсрочить маркировку лекарств Ассоциация российских фармпроизводителей обратилась к к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой об отсрочке введения обязательной маркировки лекарственных средств.

Общество Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Экономика Бизнес получил налоговые каникулы и мораторий на банкротство На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал срочное поручение Министерству финансов, Министерству экономического развития и Федеральной налоговой службе (ФНС) обеспечить компаниям из отдельных отраслей налоговые каникулы и ввести мораторий на банкротство.