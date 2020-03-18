Общество

КоммерсантъКоммерсантъWSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки. 6 марта Россия и ОПЕК не смогли согласовать новую нефтяную сделку, после чего нефть резко потеряла в цене.
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с чего всё началось
Как сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
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Экономист не исключил введение США санкций против РФ из-за обвала нефти

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ТАССвчера в 14:27
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Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

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РИА Новости 03:48
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ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
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Акции «Аэрофлота» на Мосбирже выросли на 12,6%

Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 12,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали отметки в 66 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:29 мск.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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Газета.Ru вчера в 16:07
Армия и оружие

Названы преимущества российского танка Т-90 перед Abrams

Сравнивая Т-90 с западными аналогами, в США пришли к выводу о том, что российский танк обладает рядом преимуществ.
Российская газета вчера в 10:00
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В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
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Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Ассоциация российских фармпроизводителей обратилась к к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой об отсрочке введения обязательной маркировки лекарственных средств.
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Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами

Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

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Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
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