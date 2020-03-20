WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть

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В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.