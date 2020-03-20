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WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть
Военное обозрение
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В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.В источнике
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С чего всё начиналось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Forbes 19 марта в 13:36 
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РИА Новости вчера в 09:07
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WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

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