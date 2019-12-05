с чего всё началось

На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

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