Армия и оружие
Газета.RuWSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Происшествия
В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека
На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
Технологии
Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox
Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.
Путешествия
Названы опасные для путешествий страны
Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Политика
Трамп заявил, что США не станут увеличивать расходы на НАТО
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Твиттере заявил, что Штаты не планируют увеличивать собственные расходы на оборонные нужды НАТО.
Происшествия
В ФСО делят должности и отпуска
Потом ставший обычным инженером бывший начальник отдела заподозрил майора Павлова в «предвзятом к нему отношении», лишении его премий и т. д. Последней каплей стало, как говорится в материалах судебного разбирательства, изменение в графике отпусков майора Соловьева на 2019 год.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Происшествия
В свердловской Верхней Пышме вспыхнул пожар на заводе
В Верхней Пышме (Свердловская область) произошёл пожар на территории предприятия «Уралэлектромедь».
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Фигурное катание
В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе
В Турине с 5 по 9 декабря состоится финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области
Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью
Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами мощностью 300 лошадиных сил.
Кино
Звезда «Гарри Поттера» хочет вернуться в «Фантастические твари»
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Политика
Миллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа.
Игры
Студия Owlcat Games анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous
После недели тизеров студия Owlcat Games наконец-то анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous - «непрямое продолжение» Pathfinder: Kingmaker.
Космос
«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций
Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Политика
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Немецкое издание Die Welt поделилось опасениями касательно будущего НАТО, называя не Россию, а Китай главным противником Североатлантического альянса.
Общество
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.