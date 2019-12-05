На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

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Происшествия В ФСО делят должности и отпуска Потом ставший обычным инженером бывший начальник отдела заподозрил майора Павлова в «предвзятом к нему отношении», лишении его премий и т. д. Последней каплей стало, как говорится в материалах судебного разбирательства, изменение в графике отпусков майора Соловьева на 2019 год.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

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Политика Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО Немецкое издание Die Welt поделилось опасениями касательно будущего НАТО, называя не Россию, а Китай главным противником Североатлантического альянса.