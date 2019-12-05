Армия и оружие
Газета.RuWSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.
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Администрация президента США Дональда Трампа может отправить 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток для "противостояния Ирану", об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.Life.ruвчера в 18:25
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