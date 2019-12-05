Армия и оружие
ИзвестияПентагон опроверг план отправки 14 тыс. военных на Ближний Восток
5 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски десятков кораблей и 14 тыс. военных в целях противодействия Ирану.
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия на Ближнем Востоке, включая отправку туда до 14 тыс. военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 19:59
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Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
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Объявлен главный цвет 2020 года
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Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Футбол
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Сотрудники владивостокского футбольного клуба «Луч» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, объявив о приостановлении трудовой деятельности из-за долгов по зарплате.
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Глава МИД России Сергей Лавров может посетить Вашингтон 10 декабря. Этот визит прорабатывается, рассказали в ведомстве.
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Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
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В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
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Qualcomm представила процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765 и 765G
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Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
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Общество
Принят закон об электронных трудовых книжках в России
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Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.