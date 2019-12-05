Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон опроверг план отправки 14 тыс. военных на Ближний Восток

5 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски десятков кораблей и 14 тыс. военных в целях противодействия Ирану.
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия на Ближнем Востоке, включая отправку туда до 14 тыс. военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal
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СМИ узнали о возможной переброске тысяч военных США на Ближний Восток

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ТАССвчера в 21:16

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РИА Новостивчера в 20:48

Пентагон опроверг сообщения СМИ о планах отправки военных на Ближний Восток

Росбалтвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
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