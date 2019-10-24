Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомWSJ: США планируют оставить 500 военных на северо-востоке Сирии

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации заявила о планах Белого дома оставить около 500 военных и несколько десятков боевых танков на северо-востоке Сирии.
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