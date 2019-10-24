Армия и оружие
RT на русскомWSJ: США планируют оставить 500 военных на северо-востоке Сирии
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации заявила о планах Белого дома оставить около 500 военных и несколько десятков боевых танков на северо-востоке Сирии.
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Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
RT на русском 01:29
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости 22 октября в 18:18
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости 15:11
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили 11:34
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Хоккей
Панарин забил в победном матче «Рейнджерс» против «Баффало»
Sportbox.RU 21:27
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru 20:14
Шоу-бизнес
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram
Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.
Пятый канал вчера в 20:44
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Авто
Компания Nissan может снова отказаться от своего бренда Datsun
Ugpressa.ru 16:06
Единоборства
Диас снялся с боя против Масвидаля на UFC 244
Боец ММА Нейт Диас сообщил в Twitter о решении сняться c турнира UFC 244 в Нью-Йорке, в рамках которого он должен был провести бой с Хорхе Масвидалем.
Sportbox.RU 20:00
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков банку из-за утраты его активов в Крыму.
РБК 15:18
Политика
Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву
Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву в субботу, 26 октября.
Известия 17:53
Общество
У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета
У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
It`s My City 10:35
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»
Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Актуальные Новости 22:06
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 18:27
Гаджеты
Мощный iQOO Neo Snapdragon 855 Edition появился в TENAA
Astera 21 октября в 17:25
Финансы
ЦБ рассмотрит в пятницу возможное снижение ключевой ставки
Центробанк может уже 25 октября опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта - до 6,5% годовых, сообщает "Российская газета" со ссылкой на прогнозы аналитиков.
Интерфакс 22 октября в 03:40