Армия и оружие
Российская газетаWSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток. Как говорится в статье, они должны будут оказать сопротивление Ирану.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия на Ближнем Востоке, включая отправку туда до 14 тыс. военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 19:59
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Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Общество
В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости
Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Политика
Медведев предупредил о последствиях протестных акций
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что заявлять о своем мнении нужно в соответствии с законодательствам, комментируя протестные акции на улицах Москвы.
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Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала редкое фото с мужем
Алсу опубликовала новый снимок в инстаграме и посвятила публикацию своему мужу. На фото певица и ее супруг мило соприкасаются носами.
Космос
Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида
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Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Футбол
Зона «Восток» в ПФЛ будет ликвидирована
Зона «Восток» в рамках ПФЛ будет упразднена с сезона 2020/21.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Футбол
«Арсенал» выдал худшую серию без побед за последние 42 года
Как утверждает TheScore, этот результат для "Арсенала" - худший за последние 42 года. В последний раз подобное случалось в сезоне-1976/77.
Политика
Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Общество
Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
Здоровье
Сотрудники ОДКБ в Екатеринбурге готовят новое обращение к Куйвашеву
Сотрудники ОДКБ написали открытое обращение, где рассказали о низких зарплатах врачей и медицинского персонала.
Общество
Село на Чукотке окружили 56 голодных белых медведей
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Хоккей
«Коламбус» представил трибьют ролик в честь Панарина
В первой рекламной паузе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был представлен трибьют-ролик, сделанный "Коламбус Блю Джекетс" в честь бывшего игрока Артемия Панарина.
Общество
Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом
Происшествия
В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.