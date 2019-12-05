с чего всё началось

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток. Как говорится в статье, они должны будут оказать сопротивление Ирану.

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

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