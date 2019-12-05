Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаWSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток. Как говорится в статье, они должны будут оказать сопротивление Ирану.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия на Ближнем Востоке, включая отправку туда до 14 тыс. военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal
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Коммерсантъвчера в 19:59

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СМИ снова пишут о планах Пентагона отправить военных на Ближний Восток

Росбалт20:59

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Известия11:54

Fox News: США планируют увеличить контингент войск на Ближнем Востоке

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РИА Новости18:49

СМИ вновь сообщили о планах США отправить военных на Ближний Восток

Российская газета19:11
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
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В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

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Шоу-бизнес

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Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
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Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
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Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
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Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Происшествия

В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина

Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
РБК 21:45
Футбол

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Зона «Восток» в рамках ПФЛ будет упразднена с сезона 2020/21.
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Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
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Как утверждает TheScore, этот результат для "Арсенала" - худший за последние 42 года. В последний раз подобное случалось в сезоне-1976/77.
Газета.Ru 19:49
Политика

Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Газета.Ru 11:00
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru 13:29
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

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Наша версия вчера в 09:47
Общество

Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии

Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
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Здоровье

Сотрудники ОДКБ в Екатеринбурге готовят новое обращение к Куйвашеву

Сотрудники ОДКБ написали открытое обращение, где рассказали о низких зарплатах врачей и медицинского персонала.
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Общество

Село на Чукотке окружили 56 голодных белых медведей

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Политика

Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
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Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

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Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом

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В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США

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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

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