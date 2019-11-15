Политика
РИА НовостиWSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35
Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Ранее Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщала газета Wall Street Journal.РИА Новости05:02
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Общество
Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно из-за преступлений коллег
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко признался, что ему стыдно и «хочется под землю провалиться», когда он слышит о преступлениях коллег.
Теннис
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера на групповом этапе Итогового чемпионата АТР.
Энергетика
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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Здоровье
Названы основные признаки чрезмерного употребления алкоголя
Психолог Клаудия Бернат уверена, что это может быть первым признаком того, что алкоголь становится проблемой.
Общество
Мужчину не пустили на борт самолета из-за слишком толстого кота
Мужчина показал Фиби перед посадкой, а домой отправился с Виктором. Однако его отказались пускать на борт самолета.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Фигурное катание
Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве
Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Общество
В Италии начали открывать приюты для разведенных мужчин
«Российская газета» со ссылкой на La Repubblica пишет, что в Италии все чаще открывают приют для разведенных мужчин, где можно бесплатно жить в течение первого года после расторжения брака.
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Игры
«Катастрофически глупый ИИ» — критики разнесли Terminator: Resistance
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Экономика
На шуйской фабрике запустили новую красильную линию
Запуск новых линий на предприятии "Шуйские ситцы" дает возможность увеличить круг заказчиков, а для области это означает рост выручки, рост налогов, экономики, сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Футбол
Adidas разработает новую форму для сборной России
У сборной России по футболу будет новая форма, которую разработает Adidas. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Здоровье
Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни
Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.