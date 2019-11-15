Политика

РИА НовостиРИА НовостиWSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal.
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Ранее Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщала газета Wall Street Journal
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