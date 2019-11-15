с чего всё началось

Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal.

Энергетика Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» «PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.

Общество Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.

Здоровье Названы основные признаки чрезмерного употребления алкоголя Психолог Клаудия Бернат уверена, что это может быть первым признаком того, что алкоголь становится проблемой.

Гаджеты Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8 Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.

Общество Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Общество В Италии начали открывать приюты для разведенных мужчин «Российская газета» со ссылкой на La Repubblica пишет, что в Италии все чаще открывают приют для разведенных мужчин, где можно бесплатно жить в течение первого года после расторжения брака.

Экономика В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Авто Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.

Политика На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.

Экономика На шуйской фабрике запустили новую красильную линию Запуск новых линий на предприятии "Шуйские ситцы" дает возможность увеличить круг заказчиков, а для области это означает рост выручки, рост налогов, экономики, сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.