Политика

RT на русскомRT на русскомWSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35. По данным The Wall Street Journal, соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.
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Госдума отреагировала на угрозы США ввести санкции против Египта из-за Су-35

Газета.Ru06:06

Египет не Украина: США напрасно считают, что весь мир принял их господство

REGNUM04:46

Власти США не комментируют сведения СМИ о предостережении Египта в связи с покупкой Су-35

ТАССвчера в 23:02

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

RT на русском00:33

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБКвчера в 22:20

Главные новости к утру 15 ноября

Коммерсантъвчера в 23:05

В Госдуме оценили угрозы США ввести санкции против Египта из-за Су-35

РИА Новости05:02
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Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Футбол

Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Вести.Ru 07:02
Общество

Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
BFM.ru 06:49
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Российская газета 06:05
Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
Политика

Нарышкин: Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных и отбывающих срок в тюрьме за шпионаж.
Российская газета 06:17
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Общество

Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 06:25
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Ведомости 06:31
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Фигурное катание

Трусова и Медведева провели тренировку перед Гран-при в Москве

Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева провели официальную тренировку на московском этапе Гран-при, в которой показали довольно стабильное катание, но не избежали ошибок.
РИА Новости вчера в 06:11
Происшествия

В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 06:12
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в Сибири на 20 °С

Руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил, что температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится на 20 °С. Об этом сообщает РИА Новости.
RT на русском 06:59
Происшествия

Самолет премьера Болгарии приземлился в Софии с отказавшей навигацией

Правительственный самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на борту совершил посадку в аварийном режиме в софийском аэропорту, передает BGNES со ссылкой на правительственную пресс-службу.
МИР 24 06:40
Общество

Винокур поддержал лишившегося концертов Галкина

Артист Владимир Винокур выразил поддержку своему коллеге Максиму Галкину, концерты которого, по некоторым данным, стали отменять после критики российского телевидения.
Lenta.ru 06:10
Армия и оружие

Объяснено решение создать Иловайский котел

Решение образовать Иловайский котел в первую очередь было связано с необходимостью остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Иловайск, поскольку украинская армия предпринимала попытки прорыва по пять-шесть раз в день.
Lenta.ru 06:20
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Спорт

Группа по делу в Чувашии просит WADA проверить действия отдела РУСАДА

Независимая рабочая группа по допинговому делу в Чувашии просит Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверить работу отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в докладе группы.
РИА Новости 06:44
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