с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35. По данным The Wall Street Journal, соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.

Общество В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.

Общество В России могут запретить водку с ароматизаторами В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.

Армия и оружие Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Политика Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Авто В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.

Происшествия Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика» Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.

Политика Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

Здоровье На оренбургское здравоохранение потратят почти 30 миллиардов рублей Запланированные на следующий год почти 30 миллиардов рублей потратят на оказание медицинской помощи, обучение врачей и закупку оборудования.

Авто Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E Ранее предполагалось, что Mach-E станет названием внедорожника, но то что слово Mustang также станет частью имени является большим сюрпризом.

Политика В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17 Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.