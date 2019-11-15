Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомWSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35. По данным The Wall Street Journal, соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.
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с чего всё началось
Пентагон и Госдеп США предупредили власти Египта о возможных санкциях за покупку российских истребителей Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal
 (WSJ).
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WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

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RT на русском вчера в 22:40
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения.
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Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
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Финансы

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Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

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РИА Новости 02:00
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Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
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Газета.Ru 02:06
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Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
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Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
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Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
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Авто

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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

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РБК вчера в 03:00
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Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

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Газета.Ru вчера в 10:00
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