Армия и оружие
RT на русскомWSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35. По данным The Wall Street Journal, соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.
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с чего всё началось
Пентагон и Госдеп США предупредили власти Египта о возможных санкциях за покупку российских истребителей Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).Коммерсантъвчера в 20:07
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