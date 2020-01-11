США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте. Такая мера лишит Багдад доходов от продажи нефти, что приведет к финансовому кризису в стране.

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

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