Политика
Газета.RuWSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте. Такая мера лишит Багдад доходов от продажи нефти, что приведет к финансовому кризису в стране.
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Хоккей
«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер
«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Политика
Иран отправит данные черного ящика сбитого Boeing во Францию
Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с "черного ящика" сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию, передает агентство IRNA.
Космос
В подготовке экипажей МКС выявили проблемы
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Гаджеты
Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление
На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
Наука
Химики МГУ им. М.Ломоносова совместно с учеными РАН разработали экспресс-тест на грипп A
Химики университета предлагают использовать для определения вирусных заболеваний спектроскопию гигантского комбинационного рассеяния.
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Шоу-бизнес
Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной
Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Политика
На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»
Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Армия и оружие
США намерены построить базы в Азии для противостояния России и Китаю
Политика
«Идеальная чума XXI века» может перекинуться на Россию
В американском издании The New York Times появилась довольно паническая публикация немецкого журналиста в защиту атомных электростанций.
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Авто
Subaru представила версию Forester с неприличным названием
На постаменте полное название звучит так: Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Заглавные буквы почему-то были выделены жирным.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Общество
В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился
71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).