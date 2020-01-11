Политика

Газета.RuГазета.RuWSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте. Такая мера лишит Багдад доходов от продажи нефти, что приведет к финансовому кризису в стране.
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WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

Газета.Ru01:47

WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти

RT на русскомвчера в 19:50

WSJ: Вашингтон угрожает лишить Багдад доступа к доходам от продажи нефти

ТАССвчера в 12:54

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

РИА Новостивчера в 19:01

WSJ узнала об угрозе США заблокировать доступ к Центральному банку Ирака

РБКвчера в 17:14

WSJ: Вашингтон пригрозил Багдаду заблокировать счета в США

Коммерсантъвчера в 19:15

США предупредили Ирак о закрытии доступа к счёту в ЦБ в случае ухода войск

News.ruвчера в 12:24
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Хоккей

«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер

«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Metaratings 02:29
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Иран отправит данные черного ящика сбитого Boeing во Францию

Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с "черного ящика" сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию, передает агентство IRNA.
РИА Новости вчера в 03:45
Космос

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

РИА Новости вчера в 19:06
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В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия вчера в 16:46
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com 09 января в 17:40
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

RT на русском вчера в 18:18
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru вчера в 16:31
Гаджеты

Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление

На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
3DNews 10 января в 04:00
Наука

Химики МГУ им. М.Ломоносова совместно с учеными РАН разработали экспресс-тест на грипп A

Химики университета предлагают использовать для определения вирусных заболеваний спектроскопию гигантского комбинационного рассеяния.
Агентство Москва 10 января в 07:31
Армия и оружие

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной

Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
iReactor 10 января в 22:52
Происшествия

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.
РБК 01:36
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Политика

На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Известия вчера в 23:54
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Армия и оружие

США намерены построить базы в Азии для противостояния России и Китаю

News.ru вчера в 00:31
Политика

«Идеальная чума XXI века» может перекинуться на Россию

В американском издании The New York Times появилась довольно паническая публикация немецкого журналиста в защиту атомных электростанций.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
Авто

Subaru представила версию Forester с неприличным названием

На постаменте полное название звучит так: Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Заглавные буквы почему-то были выделены жирным.
Car.ru вчера в 09:56
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Общество

В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился

71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Российская газета 01:00
Политика

Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии

РБК вчера в 17:25
Политика

Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе

В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
LentaChel.ru 00:20
Технологии

«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи

«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Forbes 09 января в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
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