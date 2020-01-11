Политика
РИА НовостиWSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
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Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Наука
Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя
Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Политика
Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла
Госдепартамент США призвал власти Ирана принести извинения за задержание посла Великобритании Роберта Макэра во время протестов в Тегеране.
Кино
Новый герой появится в седьмом сезоне сериала «Сваты»
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Шоу-бизнес
Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой
Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли при подрыве автомобиля в Афганистане
Автомобиль военнослужащих США подорвался на мине в Афганистане, в результате погибли двое американских бойцов, еще двое пострадали.
Авто
Mercedes-Benz презентовал концепт-кар Vision AVTR
Компания Mercedes-Benz презентовала концепт-кар Vision AVTR (Advance Vehicle Transformation), созданный по мотивам фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Общество
Королева Великобритании назначила совещание из-за принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II проведет 13 января совещание в связи с решением принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от полномочий королевской семьи, передает телеканал Sky News.
Политика
Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер для России
Производители немецкого автомобильного концерна Volkswagen планируют представить на российском рынке еще один бюджетный кроссовер бренда.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Футбол
Эриксен согласовал контракт с «Интером»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским «Интером».
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Общество
Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн
С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
Политика
Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Спорт
Конькобежец Юсков завоевал бронзу чемпионата Европы
Кино
Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Футбол
«Ливерпуль» установил невероятный рекорд топ-5 лиг Европы
Как сообщает Opta, «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских чемпионатов.
Культура
Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером
Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО усилится в Черном море
Наука
Химики МГУ им. М.Ломоносова совместно с учеными РАН разработали экспресс-тест на грипп A
Химики университета предлагают использовать для определения вирусных заболеваний спектроскопию гигантского комбинационного рассеяния.
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.