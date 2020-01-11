Политика

РИА НовостиРИА НовостиWSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
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В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
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