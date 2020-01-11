Политика

РИА НовостиРИА НовостиWSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
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США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету

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WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

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News.ruвчера в 12:24
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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат вновь заявил о желании подписать форварда «Зенита» Александра Кокорина.
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Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
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Напомним, что в декабре суд признал Шамсутдинова потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части.
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Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:06
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Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru вчера в 09:19
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На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.
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Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
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Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

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Газета.Ru вчера в 18:14
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В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

РИА Новости вчера в 08:14
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