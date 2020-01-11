Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

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