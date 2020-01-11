Политика

РИА НовостиРИА НовостиWSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

WSJ: Вашингтон пригрозил Багдаду заблокировать счета в США

Коммерсантъ19:15

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

РИА Новости19:01

США предупредили Ирак о закрытии доступа к счёту в ЦБ в случае ухода войск

News.ru12:24

США пригрозили Ираку санкциями в случае высылки американских войск

РЕН ТВ15:57

США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету

Газета.Ru13:54

WSJ: Вашингтон угрожает лишить Багдад доступа к доходам от продажи нефти

ТАСС12:54

WSJ узнала об угрозе США заблокировать доступ к центральному банку Ирака

РБК17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

Трамп потребовал у Ирака компенсацию за вывод американских войск

В случае вывода американских войск из Ирака США потребует от этой страны финансовую компенсацию.
МонаВиста 07:33
Политика

Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

РИА Новости 02:03
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Известия 22:30
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия 16:46
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 18:18
Экономика

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Коммерсантъ 21:13
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 17:34
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания вчера в 08:50
Кино

Появился трейлер четвертого сезона «Фарго» с Крисом Роком

В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
Piter.tv вчера в 04:52
Происшествия

Два землетрясения произошли в Кузбассе

РЕН ТВ 20:26
Политика

Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе

Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Толк 06:04
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин поделили имущество после развода

В конце декабря Пелагея ошарашила поклонников признанием: после трех лет совместной жизни она рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lisa.ru 10:45
Происшествия

Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Российская газета 06:18
Армия и оружие

Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке

Военные США были заранее оповещены о готовящейся атаки Ирана на авиабазу «Айн-эль-Асад» и спрятались в укрытие за 2,5 часа до начала обстрела.
Пятый канал 22:00
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru 11:36
Политика

Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия

RT на русском 20:20
Политика

Поклонская рассказала о трудностях с получением паспортов в Крыму

REGNUM 17:30
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости вчера в 12:56
Кино

Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей

Культуромания 09 января в 12:22
Общество

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РБК 04:10
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Экономика

Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Газета.Ru 23:16
Хоккей

Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»

Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Вести.Ru 22:26
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости 21:44
Происшествия

На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

Известия 21:38
Культура

Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках

Британский музыкант и актер Гарри Стайлс рассказал на телеигре Ellen's Burning Questions, которую ведет Эллен Дедженерес, что ему больше всего нравятся в девушках, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 22:44
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com 10:47
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфона Vivo NEX 3 5G

ITZine.ru вчера в 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное