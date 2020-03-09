Энергетика
News.ruWSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России
Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
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с чего всё началось
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран — экспортёров нефти и неназванных представителей властей Саудовской Аравии.RT на русском01:21
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WSJ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России
Российская газета02:28
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