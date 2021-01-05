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WSJ: Саудовская Аравия и Россия договорились начать наращивать добычу нефти с марта

До февраля добыча «черного золота» останется под контролем, а с марта ее объемы будут увеличены – такой эксклюзивной информацией о достигнутом на встрече ОПЕК+ компромиссе поделилась со своими читателями Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.В источнике
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Россия и Саудовская Аравия смогли достичь соглашения по вопросу о том, как именно необходимо изменить квоты на добычу нефти, сообщает
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