WSJ: Саудовская Аравия и Россия договорились начать наращивать добычу нефти с марта
До февраля добыча «черного золота» останется под контролем, а с марта ее объемы будут увеличены – такой эксклюзивной информацией о достигнутом на встрече ОПЕК+ компромиссе поделилась со своими читателями Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.В источнике
С чего всё началось
Россия и Саудовская Аравия смогли достичь соглашения по вопросу о том, как именно необходимо изменить квоты на добычу нефти, сообщает
Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
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