До февраля добыча «черного золота» останется под контролем, а с марта ее объемы будут увеличены – такой эксклюзивной информацией о достигнутом на встрече ОПЕК+ компромиссе поделилась со своими читателями Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

С чего всё началось Россия и Саудовская Аравия смогли достичь соглашения по вопросу о том, как именно необходимо изменить квоты на добычу нефти, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. РБК вчера в 09:47