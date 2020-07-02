Энергетика
ДождьWSJ: Саудовская Аравия может начать ценовую войну на рынке нефти
Как сообщает издание, после того, как во время видеоконференции ОПЕК 18 июня представители Анголы и Нигерии сообщили, что не могут взять на себя конкретные обязательства по сокращению объемов добычи нефти, Абдулазиз бен Сальман дал понять, что Саудовская Аравия может начать продавать нефть по сниженным ценам.
Читать в источнике
Оценить354
с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbes02 июля в 11:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика
Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Политика
Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов
Mockva.ru 03 июля в 15:14
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Политика
В Совфеде опровергли слухи о присоединении Донбасса к России
Москва не планирует включать в состав России самопровозглашенные республики Донбасса, поскольку считает эти земли "полностью украинскими".
Pravda.Ru 07:08
Общество
В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 07:55
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru вчера в 03:17
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и свергли коммунистов
Общественная служба новостей 00:13
Религия
В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников
Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Армия и оружие
«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель
Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ 03 июля в 09:23
Политика
Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР
Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
Кино
На Netflix вышел фантастический сериал про боевых монахинь
На Netflix состоялся релиз нового фантастического сериала «Боевая монахиня», основанного на одноимённом комиксе.
Игромания.ру 02 июля в 08:37
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» попал в реанимацию
Газета.Ru 08:33
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
Политика
Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом
Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. так начинается письмо участников ПЕН-клуба.
Piter.tv 07:35