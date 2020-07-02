с чего всё началось

Как сообщает издание, после того, как во время видеоконференции ОПЕК 18 июня представители Анголы и Нигерии сообщили, что не могут взять на себя конкретные обязательства по сокращению объемов добычи нефти, Абдулазиз бен Сальман дал понять, что Саудовская Аравия может начать продавать нефть по сниженным ценам.

WSJ: Саудовская Аравия может начать ценовую войну на рынке нефти

Футбол Гранада — Валенсия 2:2 В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.

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