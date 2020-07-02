Энергетика
ДождьWSJ: Саудовская Аравия может начать ценовую войну на рынке нефти
Как сообщает издание, после того, как во время видеоконференции ОПЕК 18 июня представители Анголы и Нигерии сообщили, что не могут взять на себя конкретные обязательства по сокращению объемов добычи нефти, Абдулазиз бен Сальман дал понять, что Саудовская Аравия может начать продавать нефть по сниженным ценам.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
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