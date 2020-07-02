с чего всё началось

Как сообщает издание, после того, как во время видеоконференции ОПЕК 18 июня представители Анголы и Нигерии сообщили, что не могут взять на себя конкретные обязательства по сокращению объемов добычи нефти, Абдулазиз бен Сальман дал понять, что Саудовская Аравия может начать продавать нефть по сниженным ценам.

WSJ: Саудовская Аравия может начать ценовую войну на рынке нефти

Политика Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.

Космос Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. 68

Общество Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов сообщил, что отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова будет похоронен в селе Кироваул, передает РИА «Новости». 4

Политика Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок. 1,9K

Политика Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в "нормандском формате", сообщили в посольстве России в ФРГ. 18

Общество Кинотеатрам в Крыму разрешили возобновить работу Власти Крыма сняли ограничения на работу кинотеатров, которые были введены из-за коронавируса.

Происшествия СМИ: в Дейр-эз-Зоре напали на колонну американских военных Взрывное устройство сработало на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийская государственная теле-радио компания со ссылкой на местные источники.

Политика В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.

Общество Госдума предложила сделать 1 июля нерабочим праздничным днем Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выдвинула идею сделать официальной праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции – 1 июля. 219

Общество В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это. 90

Здоровье ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.

Футбол «Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта В клубе заявили о готовности взять Ласкальта с доплатой в 25 млн евро.